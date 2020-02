1,3 Millionen Wahlberechtigte entscheiden über neues Parlament der Hansestadt

Voraussichtlich steigende Wahlbeteiligung bei Bürgerschaftswahl in Hamburg

Hamburg (AFP) - Bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg hat sich am Sonntag eine höhere Wahlbeteiligung als vor fünf Jahren abgezeichnet. Bis 14.00 Uhr gaben 46,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die Landeswahlleitung bekanntgab. Im Jahr 2015 hatte die Beteiligung zum gleichen Zeitpunkt bei 38,5 Prozent gelegen. Umfragen zufolge kann die seit 2011 regierende SPD mit einem klaren Sieg rechnen. Es wird eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition erwartet.

Schon am Vormittag hatte sich angedeutet, dass mehr Menschen ihre Stimmen abgeben könnten. Um 11.00 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 29,6 Prozent und damit deutlich höher als im Jahr 2015 mit 24,2 Prozent. Bei der Berechnung sind auch Briefwähler berücksichtigt. Vor fünf Jahren lag die Wahlbeteiligung am Ende bei 56,5 Prozent. Dies war der niedrigste Wert der Nachkriegsgeschichte.

In Hamburg sind rund 1,3 Millionen Wahlberechtigte bis 18 Uhr aufgerufen, über die Vergabe der 121 Sitze im Parlament zu entscheiden. Es handelt sich nach bisherigem Stand um die einzige Wahl auf Länderebene in diesem Jahr. Der Wahlausgang wird auch vor dem Hintergrund der Regierungskrise in Thüringen und der damit verbundenen politischen Turbulenzen in Berlin mit Spannung erwartet.

Die Sozialdemokraten um den Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher lagen in Umfragen zuletzt mit Werten zwischen 37 und 39 Prozent sehr deutlich vor den anderen Parteien. Die Grünen um Vizebürgermeisterin Katharina Fegebank, die mit der SPD seit 2015 eine rot-grüne Koalition bilden, erreichten als zweitstärkste Kraft 23 bis 25 Prozent.

Die übrigen Parteien waren abgeschlagen. Die CDU kam in aktuellen Umfragen nur auf zwölf bis 14 Prozent, die Linke verbuchte zwischen acht und achteinhalb Prozent für sich. Die AfD kam auf sechs bis sieben Prozent, die FDP musste bei Umfragewerten zwischen viereinhalb und fünf Prozent um den Wiedereinzug ins Parlament bangen.

Es wurde deshalb erwartet, dass SPD und Grüne ihre Koalition nach der Wahl mit komfortabler Mehrheit weitere fünf Jahre fortsetzen können. Beide Parteien bezeichneten dies vorab als ihre bevorzugte Variante.

Die Wahl in Hamburg könnte auch die bundespolitischen Debatten beeinflussen. Die Regierungskrise in Thüringen nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich mit Stimmen von CDU und AFD zum Ministerpräsidenten brachte vor allem Union und Liberale in Bedrängnis. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer kündigte im Zuge der Krise ihren Rückzug an. Vor diesem Hintergrund ist das Abschneiden von Union und FDP, aber auch der AfD in Hamburg spannend.