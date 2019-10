Vorgezogene Parlamentswahl im Kosovo

Pristina (AFP) - Die Bewohner des Kosovo sind am Sonntag (ab 07.00 Uhr) zur Parlamentswahl aufgerufen. Der vorgezogene Urnengang war nach dem Rücktritt von Regierungschef Ramush Haradinaj im Juli ausgerufen worden. Dieser war zurückgetreten, nachdem ihn ein Sondergericht zur Ahndung von Kriegsverbrechen während des Kosovo-Krieges gegen Serbien vorgeladen hatte. Während des Kosovo-Krieges in den Jahren 1998 und 1999 war Haradinaj Befehlshaber der Rebellenorganisation UCK. In dem Krieg wurden mehr als 13.000 Menschen getötet.

Wahlkampf in Pristina © AFP

Haradinaj stellt sich erneut zur Wahl. Das Kosovo hatte 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt, die Regierung in Belgrad betrachtet es jedoch nach wie vor als serbische Provinz. Das Kosovo gehört zu den ärmsten Regionen Europas.