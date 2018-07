Rechtspopulisten setzen Parteitag mit Debatte über Landtagswahlen fort

Vorsitzender der AfD Bayern greift CSU scharf an

Augsburg (AFP) - Die AfD hat am Sonntagmorgen ihren Bundesparteitag in Augsburg fortgesetzt. Als erster Redner griff der Vorsitzende der AfD Bayern, Martin Sichert, die CSU scharf an. Diese paktiere inzwischen mit "linken Extremisten" und "gewaltbereiten Feinden der Demokratie" und sei keine staatstragende Partei. "Mit der Selbstherrlichkeit der CSU ist es spätestens diesen Herbst vorbei", fügte Sichert unter Verweis auf die Landtagswahlen in Bayern am 14. Oktober hinzu.

AfD-Bundesparteitag in Augsburg © AFP

Die AfD will in Bayern zweitstärkste Kraft werden, in Umfragen erreicht sie derzeit bis zu 14 Prozent. Auch in Hessen, wo die Landtagswahl am 28. Oktober stattfindet, peilt sie ein zweistelliges Ergebnis an. Im Laufe des Tages sollte auch der hessische AfD-Spitzenkandidat Rainer Rahn auf dem Parteitag reden.

Das größte Streitthema des Parteitags, die Anerkennung einer parteinahen Stiftung, wurde bereits am Samstagabend abgeschlossen. Nach einem erbitterten Schlagabtausch stimmten die Delegierten für die Anerkennung der Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES), deren Vorsitz die frühere CDU-Politikerin Erika Steinbach innehat.