Iglesias wegen Kaufs von Luxus-Landhaus unter Druck

Vorsitzender von spanischer Linkspartei Podemos übersteht Vertrauensabstimmung

Madrid (AFP) - Trotz der heftigen Kritik am Kauf eines Luxus-Landhauses haben die Mitglieder der spanischen Linkspartei Podemos ihrem Vorsitzenden Pablo Iglesias und seiner Lebensgefährtin das Vertrauen ausgesprochen. Etwa Zweidrittel (68,4 Prozent) der teilnehmenden Mitglieder gaben dem Paar in einer Abstimmung ihre Rückendeckung, teilte die Partei am Sonntagabend mit.

Podemos-Chef Pablo Iglesias © AFP

Iglesias und seine Partnerin Irene Montero, die Podemos-Sprecherin im Parlament ist, hatten die Basis selbst um die Abstimmung gebeten. Sie hatten für mehr als 600.000 Euro ein Haus in der Nähe der spanischen Hauptstadt Madrid gekauft. Auf dem insgesamt 2350 Quadratmeter großen Grundstück steht ihnen ein Landhaus von 270 Quadratmetern mit einem Garten und einem Schwimmbad zur Verfügung.

Das Immobiliengeschäft sorgte für Unruhe unter den Mitgliedern der Partei, die 2014 als linksradikale Bewegung gegen den Sparkurs der Regierung und als selbsternannte Vertretung "des Volkes" gegen die politische "Kaste" gegründet worden war. Es gibt auch die Sorge, die Angelegenheit könne der Partei bei Wahlen schaden.

Für den Hauskauf musste das Paar einen Kredit von 540.000 Euro aufnehmen. Zur Begründung gaben die beiden an, dass sie ihren Kindern dort "eine möglichst normale Kindheit" bieten wollten, denn in Madrid würden ihnen überall Fotografen auflauern. Das Paar erwartet Zwillinge. Nach massiver Kritik räumten beide ein, dass es eine Diskussion über ihre "Glaubwürdigkeit" gebe, stellten ihre Ämter zur Verfügung und baten um die Abstimmung.

In der internetbasierten Befragung sprach die deutliche Mehrheit der teilnehmenden Podemos-Mitglieder ihnen nun das Vertrauen aus. Rund 31,6 Prozent stimmten dabei gegen Iglesias und Montero. Fast 190.000 von knapp 500.000 abstimmungsberechtigten Mitgliedern nahmen teil.

Podemos sprach am Sonntag von einem "historischen" Ergebnis und einer "Rekordbeteiligung". Iglesias hatte im Vorfeld eine Zahl von 120.000 Teilnehmern als Schwelle genannt, ab der die parteiinterne Vertrauensabstimmung als Erfolg zu werten sei.