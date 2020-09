Vorstandsklausur der CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit Kanzlerin Merkel

Berlin (AFP) - Der Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion kommt am Mittwoch (09.30 Uhr) in Berlin zu einer Klausurtagung zusammen. Unter Leitung von Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt wollen die Abgeordneten zum Ende der Sommerpause über die aktuelle politische Lage beraten. Geplant ist auch eine Aussprache mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die zeitweise an dem Treffen teilnehmen wird.

Unionsfraktionschef Brinkhaus © AFP

Der Umgang mit der Corona-Pandemie dürfte auch bei dem Treffen ein zentrales Thema sein. Es steht aber auch im Zeichen der noch immer ungeklärten Frage der Kanzlerkandidatur der Union für die Bundestagswahl im kommenden Jahr. Um den CDU-Vorsitz bewerben sich bislang der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Eine Entscheidung soll auf einem CDU-Parteitag Anfang Dezember fallen. Als Kanzlerkandidat wird aber auch CSU-Chef Markus Söder gehandelt.