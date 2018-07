Gerichtspräsident stößt sich an "Herrschaft des Unrechts"

Voßkuhle kritisiert die Asyl-Rhetorik der CSU

München (AFP) - Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, hat die Wortwahl der CSU in der Flüchtlingspolitik scharf kritisiert. Voßkuhle lehnte in der "Süddeutschen Zeitung" vom Donnerstag den von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) genutzten Ausdruck von der "Herrschaft des Unrechts" als "inakzeptable Rhetorik" ab. Er erwähnte Seehofers Namen dabei aber nicht. Der CSU-Chef rief seinerseits zur sprachlichen Mäßigung in der Asyldebatte auf, bekannte sich aber zu seinen Positionen.

Andreas Voßkuhle © AFP

Die entsprechende Rhetorik "möchte Assoziationen zum NS-Unrechtsstaat wecken, die völlig abwegig sind", kritisierte Voßkuhle. Auch den von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt im Mai mit Blick auf Flüchtlingshelfer und Asylanwälte genutzten Begriff "Anti-Abschiebeindustrie" kritisierte Voßkuhle. "Wer rechtsstaatliche Garantien in Anspruch nimmt, muss sich dafür nicht beschimpfen lassen."

Seehofer sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung": "Wir müssen Kurs halten, allerdings mit einer angemessenen Sprache." Er sei sich mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) einig, dass es "das Allerverkehrteste" wäre, wenn die CSU jetzt ihre Position aufgäbe. "Man muss es aber nicht mehr täglich erzählen." Er fügte hinzu: "Wenn man jeden Abend in den Nachrichten hört, es gibt wieder Streit, dann überlagert das, dass die Menschen unseren Kurs für richtig halten."

Inhaltlich verteidigte der Bundesinnenminister das Vorgehen im Streit über den Umgang mit Asylsuchenden. "Wenn wir auf diesem von mir geschilderten Weg in der Migrationspolitik weiter gehen - einschließlich einer Begrenzung der Zuwanderung -, dann ist der Spuk mit der AfD bald vorbei."

Voßkuhle räumte ein, dass Zuspitzung zur politischen Auseinandersetzung gehöre. Aus falsch verstandener political correctness dürfe nicht immer gleich ein Populismusvorwurf erhoben werden. Das Hauptproblem des Populismus sei nicht, dass mit harten Bandagen gestritten werde, sondern dass er die "Grundannahmen unserer pluralen Demokratie" untergrabe.

Nach Ansicht Voßkuhles gerät der Rechtsstaat im Zuge der Flüchtlingskrise zunehmend unter Druck. Dies zeige sich vor allem darin, dass rechtliche Regeln mit Erwartungen überzogen würden, die eigentlich politische Antworten erforderten.

Als Beispiel nannte der Verfassungsgerichtspräsident die Forderung, Flüchtlinge an der Grenze ohne rechtsstaatliche Prüfung zurückweisen. Das sei eine komplizierte rechtliche Fragestellung. Wer hier zu sehr vereinfache, der erwarte vom Rechtsstaat etwas, das der gar nicht leisten könne.