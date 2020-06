WHO-Chef Tedros zu Gesprächen im EU-Parlament

Brüssel (AFP) - Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, führt am Donnerstag (16.45 Uhr) im EU-Parlament in Brüssel Gespräche über die Corona-Krise. Die Mitglieder des Gesundheitssausschusses der Volksvertretung planen einen Austausch mit dem Mediziner zum weltweiten Kampf gegen das neuartige Corona-Virus, "einschließlich Maßnahmen der WHO zur Verhinderung der Ausbreitung von COVID-19 und zur Entwicklung von Behandlungen und Impfstoffen".

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus © AFP

Insbesondere die USA hatten der WHO und ihrem Chef wiederholt vorgeworfen, zu China-freundlich zu sein. US-Präsident Donald Trump kündigte gar das Ende der US-Beitragszahlungen und später den Austritt seines Landes aus der Organisation an. Die EU verteidigte Tedros bislang gegen die Vorwürfe und unterstrichen die Bedeutung der Zusammenarbeit von WHO und Regierungen in aller Welt im Kampf gegen die Pandemie.