41.300 Neubürger in der Hauptstadt - Einwohnerzahl bei etwa 3,71 Millionen

Wachstum der Berliner Bevölkerung schwächt sich 2017 ab

Berlin (AFP) - Das Bevölkerungswachstum Berlins hat sich im vergangenen Jahr abgeschwächt. Die Zahl der Bürger der Hauptstadt stieg 2017 um rund 41.300 auf etwa 3,71 Millionen, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte. 2016 war die Bevölkerung Berlins noch um 60.500 gewachsen.

Fahrgäste am Bahnhof Alexanderplatz © AFP

Das Plus ergab sich demnach erneut hauptsächlich durch den Zuzug von Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit (etwa 34.500). Die Einwohnerzahl stieg in allen Bezirken. Der Bezirk Pankow überschritt als erster die Marke von 400.000 Einwohnern. Wäre er eine eigenständige Stadt, läge er von der Größe her hinter Duisburg auf dem 16. Platz in Deutschland.