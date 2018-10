Umfragen lassen Machtwechsel möglich erscheinen

Wähler in Luxemburg bestimmen neues Parlament

Luxemburg (AFP) - Die Luxemburger haben am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Die Wahllokale in dem Großherzogtum öffneten am Morgen um 08.00 Uhr. Bis 14.00 Uhr können die rund 256.000 Wahlberechtigten ihre Stimmen abgeben. Das Votum wird darüber entscheiden, ob die linksliberale Regierungskoalition von Premierminister Xavier Bettel weiter im Amt bleibt.

Premierminister Xavier Bettel © AFP

Letzte Umfragen ließen einen Machtwechsel möglich erscheinen: Die oppositionellen Christsozialen dürften mit mehr als 30 Prozent klar als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgehen. Bettels Demokratische Partei sahen die Umfragen lediglich bei etwa 15 Prozent.

Bettel hatte 2013 den langjährigen Premierminister Jean-Claude Juncker von der Christsozialen Volkspartei abgelöst. Der 45-Jährige reagiert in einer Koalition mit Sozialisten und Grünen. Im Wahlkampf standen Wirtschaftsthemen im Vordergrund. Auf Kritik stieß, dass die vielen ausländischen Einwohner des Landes, die etwa die Hälfte der Bevölkerung stellen, kein Wahlrecht haben.