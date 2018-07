Mögliche Wende für Mexiko durch Sieg des Linkspolitikers López Obrador

Wähler in Mexiko bestimmen neuen Präsidenten und neues Parlament

Mexiko-Stadt (AFP) - In Mexiko hat am Sonntag die Präsidentschaftswahl begonnen, die dem Land eine politische Zäsur bringen könnten: Letzte Umfragen deuteten auf einen Sieg des Linkskandidat Andrés Manuel López Obrador in dem von Gewalt und Korruption erschütterten Land hin. Die rund 89 Millionen Wahlberechtigten sind außerdem aufgerufen, ein neues Parlament zu bestimmen und viele Ämter auf Lokal- und Regionalebene neu zu besetzen.

López Obrador nach der Stimmabgabe © AFP

López Obrador sprach vor seiner Stimmabgabe von einem "historischen Tag": Mexiko habe nun "die Möglichkeit eines wirklichen Wandels, einer Transformation", sagte der 64-Jährige vor seinem Wahllokal. Der frühere Bürgermeister von Mexiko-Stadt kandidiert zum dritten Mal für das Präsidentenamt.

Der redegewandte Linkspolitiker zieht gegen die "korrupten Eliten" zu Felde und hat angekündigt, das Land im Falle seines Wahlsiegs gründlich umzukrempeln. Er schrieb sich den Kampf gegen den Drogenhandel, gegen Gewalt und Korruption sowie gegen den Neoliberalismus auf die Fahnen.

Mexiko wurde fast hundert Jahre lang von den beiden Traditionsparteien PRI und PAN beherrscht. Viele Korruptionsskandale und die ausufernde Gewalt von Drogenbanden haben unter den Wählern eine ausgeprägte Wechselstimmung erzeugt, von der López Obrador und seine Partei Morena profitieren könnten. Allein im vergangenen Jahr wurden in Mexiko 25.000 Menschen ermordet.

Umfragen zufolge hat López Obradors Parteienallianz auch die Chance auf eine Mehrheit im mexikanischen Kongress. Insgesamt sollen am Sonntag mehr als 18.000 Mandate neu vergeben werden: Neben dem Amt des Präsidenten und dem Parlament werden auch viele Posten auf Regional- und Lokalebene neu besetzt. Es ist die größte Wahl in der Geschichte des Landes - und der Wahlkampf war einer der blutigsten: 145 Politiker wurden während des Wahlkampfes ermordet.

Amtsinhaber Enrique Peña Nieto steht gemäß der Verfassung nicht zur Wiederwahl. Vergleichbar mit dem französischen oder dem US-Präsidenten hat der Präsident Mexikos weitreichende politische Befugnisse. Mit ersten vorläufigen Ergebnissen ist am Montagmorgen gegen 06.00 Uhr MESZ (Sonntag 23.00 Uhr Ortszeit) zu rechnen.

Zu den größten Herausforderungen für Mexikos nächsten Präsidenten zählt der Umgang mit den USA unter Präsident Donald Trump, der den offenen Handel torpediert und die Einwanderung stoppen will. López Obrador kündigte eine harte Haltung gegenüber Trump an.

Kritiker werfen dem Linkskandidaten vor, keine konkreten Pläne vorweisen zu können, um die zweitgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas zu regieren. Für seine Gegner ist er ein Populist, der das Land noch tiefer in die Wirtschaftskrise führen würde - manche vergleichen ihn sogar mit Hugo Chávez in Venezuela. Wirtschaftsverbände warnten vor seiner Wahl. Um den Bedenken entgegenzutreten, verpflichtete López Obrador im Wahlkampf auch pro-marktwirtschaftliche Berater.