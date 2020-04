Nachfolger von Corbyn wird am Samstag bekannt gegeben

Wahl des neuen Labour-Vorsitzenden endet

London (AFP) - In Großbritannien ist am Donnerstag die Abstimmung über den Nachfolger von Labour-Chef Jeremy Corbyn zu Ende gegangen. Rund 600.000 Parteimitglieder waren aufgerufen, über ihren neuen Vorsitzenden per Brief oder online abzustimmen. Der Sieger wird am Samstag bekannt gegeben. Ursprünglich war eine Pressekonferenz geplant, wegen der Corona-Krise wird der Name des neuen Labour-Chefs nun jedoch auf der Website der Partei veröffentlicht.

Parteivorsitz-Bewerber Starmer und Long Bailey © AFP

Drei Kandidaten bewerben sich um den Parteivorsitz. Gute Chancen werden dem Labour-Sprecher für den Brexit, Keir Starmer, eingeräumt. Der 57-jährige Ex-Direktor der britischen Staatsanwaltschaft gilt als Kandidat der Mitte. Seine Wahl wäre ein deutliches Signal für eine Neuausrichtung der Partei, die seit 2010 vier Wahlen in Folge verlor.

Als quasi natürliche Nachfolgerin Corbyns gilt dagegen die wirtschaftspolitische Sprecherin Rebecca Long Bailey, die von den Gewerkschaften und der Basisorganisation Momentum unterstützt wird. Die dritte Bewerberin ist die Unterhaus-Abgeordnete Lisa Nandy, die ebenfalls auf die Unterstützung von Gewerkschaften zählen kann.

Die Labour-Partei hatte bei der Parlamentswahl am 12. Dezember ihr schlechtestes Ergebnis seit 1935 eingefahren und viele ihrer jahrzehntelangen Hochburgen an die konservativen Tories verloren - vor allem im Norden des Landes, wo die Menschen beim Brexit-Referendum 2016 mehrheitlich für einen EU-Austritt gestimmt hatten.

Der 70-jährige Corbyn, der seit 2015 an der Spitze der Partei steht, kündigte in der Folge seinen Rückzug an. Viele Parteimitglieder machten ihn wegen seiner unklaren Position zum Brexit verantwortlich für die historische Wahlschlappe.