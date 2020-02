CDU-Chefin tadelt Thüringen-CDU - SPD sieht Tabubruch

Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten erschüttert große Koalition in Berlin

Erfurt (AFP) - Politisches Erdbeben in Thüringen: FDP-Landeschef Thomas Kemmerich ist am Mittwoch im Landtag mit Unterstützung von CDU und AfD zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Die Schockwellen reichten bis nach Berlin. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer warf der Thüringen-CDU einen Verstoß gegen Parteibeschlüsse vor und brachte Neuwahlen ins Spiel. SPD, Linkspartei und Grüne kritisierten es als historischen Tabubruch, dass erstmals ein Ministerpräsident mithilfe der Stimmen einer Rechtsaußenpartei ins Amt gekommen sei.

Thüringens Ministerpräsident Kemmerich (FDP) © AFP

Im Erfurter Landtag hatte sich der FDP-Politiker Kemmerich überraschend im dritten Wahlgang gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow von der Linken durchgesetzt. Unterstützt wurde er von der CDU und der AfD: Dadurch erhielt er bei der Abstimmung eine Stimme mehr als Ramelow. Der Liberale, der die kleinste Fraktion im Erfurter Landtag vertritt, wurde sofort vereidigt. Damit ist die von Ramelow angestrebte rot-rot-grüne Minderheitsregierung gescheitert.

Die Zustimmung von CDU und FDP zu einem auch von der AfD unterstützten Kandidaten rüttelt an einem Tabu. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer grenzte sich scharf von den thüringischen Parteikollegen ab: Diese hätten Kemmerich "gegen den Willen der Bundespartei" gewählt, sagte sie in Straßburg. "Das halte ich für falsch." Thüringens CDU habe damit gegen den Unvereinbarkeitsbeschluss verstoßen, der eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließt.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte: "Umso schlimmer ist, dass offensichtlich auch Abgeordnete der CDU Thüringen in Kauf genommen haben, dass durch ihre Stimmabgabe ein neuer Ministerpräsident auch mit den Stimmen von Nazis wie Herrn Höcke gewählt werden konnte." Die CSU-Führung forderte Neuwahlen.

Die Vorgänge in Erfurt belasten die große Koalition in Berlin. "Wir haben dringende Fragen an die CDU und werden diese zügig in einem Koalitionsausschuss klären", kündigte SPD-Kovorsitzende Saskia Esken an. Vizekanzler Olaf Scholz erklärte, die Wahl in Erfurt habe "Auswirkungen weit über Thüringen hinaus. Es stellen sich für uns sehr ernste Fragen an die Spitze der Bundes-CDU."

FDP-Chef Christian Linder brachte nach der Wahl seines Parteikollegen Kemmerich Neuwahlen ins Spiel, falls im Erfurter Landtag eine politische Blockade eintritt. "Sollten sich Union, SPD und Grüne einer Kooperation mit der neuen Regierung fundamental verweigern, dann wären baldige Neuwahlen zu erwarten und aus meiner Sicht auch nötig." Lindner appellierte an die drei Parteien, Kemmerichs Gesprächsangebot anzunehmen.

Diese lehnten das Angebot aber bereits ab. "Thomas Kemmerich ist mit Hilfe der AfD ins Amt gekommen - das ist ein Pakt mit Faschisten und ein Fehler historischen Ausmaßes", erklärten etwa die thüringischen Grünen.

Der abgewählte Ministerpräsident Ramelow bezeichnete Kemmerichs Wahl als "widerliche Scharade". Ramelow sprach gegenüber der "Eßlinger Zeitung" von einem "deutschen Tabubruch".

Der neue Ministerpräsident Kemmerich appellierte dabei an die "staatspolitische Verantwortung" der Parteien, um gemeinsame Lösungen zu finden. "Die Brandmauern gegenüber der AfD bleiben bestehen", beteuerte er.

Grünen-Bundeschef Robert Habeck warf CDU und FDP vor, der AfD erstmals in Deutschland einen "Machtzugang" verschafft zu haben. "Diese Situation muss sofort bereinigt werden." Kemmerich sei "durch Faschisten ins Amt gekommen".

Die AfD-Fraktionschefin im Bundestag, Alice Weidel, wertete die Umstände von Kemmerichs Wahl als Stärkung ihrer Partei. "An der AfD führt kein Weg mehr vorbei", twitterte sie.

Vor dem Erfurter Landtag kam es nach der Wahl zu spontanen Demonstrationen. Es wurden Plakate mit Aufschriften wie "Betrug am Wähler" gezeigt. Auch vor der Berliner FDP-Bundeszentrale versammelten sich am Abend hunderte Demonstranten.

Insgesamt haben die bisherigen Oppositionsparteien CDU, FDP und AfD im thüringischen Landtag zusammen 48 Sitze und damit sechs mehr als Rot-Rot-Grün. Kemmerich erhielt 45 Stimmen. Der AfD-Bewerber Christoph Kindervater erhielt im dritten Wahlgang keine einzige Stimme mehr, weil die AfD-Fraktion offenbar mit großer Mehrheit für Kemmerich votierte.