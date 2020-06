Wahl von fünf neuen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats

New York (AFP) - Die Vollversammlung der Vereinten Nationen wählt am Mittwoch fünf neue nicht-ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats. Um einen Sitz im mächtigsten UN-Gremium bewerben sich in diesem Jahr Indien, Kenia, Dschibuti, Kanada, Irland, Norwegen und Mexiko. Wegen des geltenden regionalen Verteilungsschlüssels haben Indien und Mexiko einen Sitz sicher. Dagegen konkurrieren Kenia und Dschibuti um einen Sitz und Kanada, Irland, Norwegen um insgesamt zwei Sitze.

Der UN-Sicherheitsrat © AFP

Der UN-Sicherheitsrat hat 15 Mitglieder: Neben den fünf ständigen Mitgliedern USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien werden zehn weitere Staaten von der UN-Vollversammlung jeweils für zwei Jahre in das Gremium gewählt. Deutschland ist sei Anfang 2019 im Sicherheitsrat vertreten und scheidet zum Jahreswechsel aus dem Gremium aus.