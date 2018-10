Ministerpräsident Bouffier "sehr zuversichtlich" - Knapper Ausgang erwartet

Wahlbeteiligung in Hessen ähnlich wie vor fünf Jahren

Gießen (AFP) - Bei der Landtagswahl in Hessen zeichnet sich eine ähnliche Beteiligung wie vor fünf Jahren ab. Bis 14.00 Uhr gaben 38,8 Prozent ihre Stimme ab, wie die Landeswahlleitung am Sonntag mitteilte. Vor fünf Jahren, als zeitgleich der Bundestag gewählt wurde, waren es zu diesem Zeitpunkt 40 Prozent gewesen. CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier gab sich zuversichtlich, dass seine Partei erneut stärkste Kraft wird.

Volker Bouffier nach der Stimmabgabe in Gießen © AFP

In fast allen größeren Städten, zu denen zunächst Zahlen vorlagen, lag die Wahlbeteiligung den Angaben zufolge dieses Mal niedriger als vor fünf Jahren. In Darmstadt waren es um 14.00 Uhr 38,4 Prozent (Vergleichswert vor fünf Jahren: 41,3 Prozent), in Frankfurt 30,8 Prozent (36,2 Prozent), in Offenbach 28,6 Prozent (34,3 Prozent) und in Wiesbaden 41,7 Prozent (43,5 Prozent).

Dagegen wurde aus Kassel bis zum frühen Nachmittag eine Wahlbeteiligung von 54,9 Prozent gemeldet - vor fünf Jahren waren dort zu diesem Zeitpunkt 37,9 Prozent der Wahlberechtigten zur Urne gegangen.

Zur Abstimmung aufgerufen sind in Hessen knapp 4,4 Millionen Wahlberechtigte. Sämtliche Umfragen in den vergangenen Wochen deuteten auf große Verluste für CDU und SPD hin. Die Grünen hingegen könnten ein Rekordergebnis erzielen.

Die AfD dürfte zudem in den Landtag einziehen und damit in allen 16 Landesparlamenten vertreten sein. Ob die schwarz-grüne Landesregierung wieder eine Mehrheit bekommt, ist unklar. Die Regierungsbildung könnte schwierig werden.

Bouffier sagte nach der Stimmabgabe am Mittag in Gießen, "ich hoffe sehr, dass es uns gelungen ist, klar stärkste Partei zu werden". Er sei aber "sehr zuversichtlich", in den letzten Tagen habe seine Partei "das Gefühl gehabt, es bewegt sich 'was". Zugleich räumte der Landesvater ein, der "bundespolitische Einfluss" habe "natürlich" die Stimmung in Hessen eingetrübt. Im Vorfeld der Wahl hatte Bouffier für die CDU ein Ziel von 30 Prozent plus x ausgegeben.

2013 gewann die CDU mit 38,3 Prozent und ging eine Koalition mit den Grünen ein (11,1 Prozent). Auf den zweiten Platz kam die SPD mit 30,7 Prozent. FDP und Linke schafften nur knapp den Sprung über die Fünfprozenthürde. Die AfD verpasste damals den Einzug in den Landtag.

In den Umfragen erlebten die Grünen nun einen Höhenflug. Sie lagen zeitweise vor der SPD und nährten damit Spekulationen, ob Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir Ministerpräsident in einer grün-rot-roten Koalition werden könnte. Dieser gab am Vormittag seine Stimme in Offenbach ab, Ko-Spitzenkandidatin Priska Hinz wählte in Herborn.

Bereits am Morgen ging SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel in Lich wählen und nutzte die Gelegenheit, um ein letztes Mal die Wähler um ihre Zustimmung zu bitten. Letzte Umfragen sahen die SPD bei etwa 20 Prozent.

Die Landtagswahl in Hessen wird in der Bundespolitik mit Spannung beobachtet. Ein schlechtes Ergebnis für Bouffier dürfte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) politisch schwächen.