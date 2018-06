Bürger bestimmen am Sonntag unter anderem neuen Präsidenten

Wahlkampf in Mexiko beendet

Mexiko-Stadt (AFP) - Mit Kundgebungen im ganzen Land ist am Mittwoch der Wahlkampf in Mexiko zuende gegangen. Dort finden am Sonntag Präsidentschafts-, Parlaments-, Regional- und Kommunalwahlen statt. Bei den Umfragen zur Präsidentenwahl liegt der Linke Andrés Manuel López Obrador in Führung. Der ehemalige Bürgermeister von Mexiko-Stadt kündigte vor tausenden Anhängern in der Hauptstadt einen entschlossenen Kampf gegen Korruption, Armut, Kriminalität und Gewalt an.

Andrés Manuel López Obrador bei Abschlusskundgebung © AFP

Insgesamt sind 88 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, über die Nachfolge von Präsident Enrique Peña Nieto zu entscheiden. Der Wahlkampf wurde von heftiger Gewalt überschattet, in deren Verlauf bereits mehr als hundert Politiker und Kandidaten getötet wurden.