SPD-Vorsitzkandidat kritisiert geplanten CO2-Preis als "wirkungslos niedrig"

Walter-Borjans wirft Scholz bei Klima Bevorzugung von Wohlhabenden vor

Berlin (AFP) - Der SPD-Vorsitzkandidat Norbert Walter-Borjans hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz beim Klimaschutz eine Bevorzugung von Gutverdienern vorgeworfen. Der von der Regierung geplante CO2-Einstiegspreis sei "wirkungslos niedrig", führe zu ungerecht verteilten Lasten und sei damit "Wohlhabenden-Bevorzugung", erklärte Walter-Borjans am Donnerstag im Internetportal t-online.de. Er kritisierte, die derzeitige SPD-Führung habe ohne Not eigene Positionen aufgegeben.

SPD-Bewerberduo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans © AFP

Walter-Borjans wies darauf hin, der Plan der SPD sei eigentlich gewesen, Einnahmen aus der CO2-Bepreisung in gleicher Höhe an alle Bürger zurückzugeben. "Die wohlhabendsten zehn Prozent, die für die Hälfte des CO2-Ausstoßes verantwortlich sind, hätten dann ohne Verhaltensänderung draufgezahlt, alle anderen wären für klimafreundlicheres Verhalten belohnt, ansonsten aber keinesfalls belastet worden", erklärte der SPD-Politiker. Ein solches pro Kopf zu zahlendes Energiegeld fordern auch die Grünen.

Auch Scholz bewirbt sich um den SPD-Vorsitz, noch bis zu diesem Freitag findet dazu eine Mitgliederbefragung statt. Walter-Borjans griff den Finanzminister und Vizekanzler auch wegen seiner Rolle in der Partei an. So habe die SPD-Spitze in den vergangenen Jahren "Entscheidungen nach Gutsherrenart" getroffen, die "die Basis nicht mitbeeinflussen, sondern nur bejubeln sollte". Eine "Abkehr vom 'Weiter-so'" sei jedoch "mit Verfechtern des bisherigen 'Alles-richtig-so' schwer zu vermitteln".

Anlass für die Kritik von Walter-Borjans waren Äußerungen von Scholz, der Kritik an dem auch von Umweltverbänden und Wissenschaftlern als zu niedrig eingestuften CO2-Preis von zunächst nur zehn Euro pro Tonne als "Wohlhabenden-Gerede" zurückgewiesen hatte. "Der CO2-Preis ist eigentlich ziemlich hoch", sagte der Finanzminister am Mittwoch weiter zu t-online.de. Er wies darauf hin, dass dieser gemäß den Regierungsplänen in den Jahren nach der für 2021 geplanten Einführung weiter ansteigen werde.