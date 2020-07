Vorwurf der Menschenrechtsverstöße - US-Einreisebann gegen Kadyrow

Washington setzt tschetschenischen Machthaber auf Schwarze Liste

Washington (AFP) - Die US-Regierung hat den tschetschenischen Machthaber Ramsan Kadyrow wegen mutmaßlicher schwerer Menschenrechtsverstöße auf eine Schwarze Liste gesetzt. Kadyrow werden unter anderem außergerichtliche Tötungen und Folter vorgeworfen, wie Außenminister Mike Pompeo am Montag in Washington mitteilte. Er darf damit nicht mehr in die USA einreisen. Der Einreisebann wurde wegen mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen auch gegen Kadyrows Ehefrau und seine Töchter Aischat Kadyrowa und Karina Kadyrowa erlassen.

Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow © AFP

Als Reaktion veröffentlichte Kadyrow eine provokative Botschaft im Internetdienst Telegram. Auf einem Foto hält er zwei Maschinengewehre. Dazu erklärte er: "Pompeo, wir akzeptieren den Kampf! Von jetzt an wird es interessanter!". Kadyrow ist ein Verbündeter Russlands. Nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten hält er sich vor allem mit massiver Einschüchterung von Gegnern, außergerichtlichen Tötungen sowie Entführungen an der Macht.

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es mehrere Gewaltangriffe auf tschetschenische Dissidenten im Ausland gegeben. Anfang Juli wurde nahe Wien ein Kritiker der Kadyrow-Regierung erschossen. Die österreichische Polizei nahm in der Folge zwei verdächtige Tschetschenen fest. Kadyrow machte nicht näher benannte "ausländische Geheimdienste" für den Mord verantwortlich.

Im Februar hatte ein tschetschenischer Blogger in seiner Wohnung in Schweden nur mit Mühe den Angriff eines Mannes mit einem Hammer abwehren können. Einen Monat zuvor war die Leiche eines tschetschenischen Dissidenten mit 135 Stichwunden in einem Hotelzimmer der nordfranzösischen Stadt Lille gefunden worden.