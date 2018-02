Schweizer Staatsbürger fordert Freilassung aus medizinischen Gründen

Wegen Vergewaltigung beschuldigter Islamforscher Ramadan erscheint nicht vor Gericht

Paris (AFP) - Der Schweizer Islamforscher Tariq Ramadan ist am Donnerstag nicht zu einer Pariser Gerichtsanhörung im Zusammenhang mit Vergewaltigungs-Vorwürfen gegen ihn erschienen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus mit dem Fall vertrauten Quellen. Das Pariser Berufungsgericht wollte entscheiden, ob der 55-Jährige aus medizinischen Gründen auf freien Fuß gesetzt wird.

Umstrittener Islamgelehrter Ramadan © AFP

Der umstrittene Wissenschaftler und Publizist war Ende Januar in Paris verhaftet worden, die Justiz leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein. Zwei Frauen werfen ihm vor, sie in den Jahren 2009 beziehungsweise 2012 vergewaltigt zu haben.

Deshalb war Ramadan im November von seiner Professur an der britischen Universität Oxford beurlaubt worden. Auch in der Schweiz sind Belästigungsvorwürfe gegen Ramadan laut geworden. Ramadan weist alle Anschuldigungen zurück. Sein Gesundheitszustand soll sich in den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert haben.

Kritiker werfen ihm vor, für eine besonders konservative und politische Auslegung des Islam einzutreten. Sein Großvater war Hassan al-Banna, der Gründer der konservativen Muslimbruderschaft. Die USA hatten ihm zwischen 2004 und 2010 aus politischen Gründen ein Einreiseverbot erteilt.