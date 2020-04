Niedersachsens Ministerpräsident äußert sich zu Osterwochenende

Weil lehnt Corona-Kontrollen an Grenzen zwischen Bundesländern ab

Köln (AFP) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält trotz der Corona-Krise nichts von Kontrollen an den Grenzen zwischen Bundesländern. "Wir wären sehr dankbar, wenn der Bremer in Bremen bliebe, aber wir machen in Niedersachsen keine Grenzkontrollen", sagte Weil am Mittwochabend in der ARD-Talkshow "maischberger. die woche". Private Reisen sind aus Gründen des Infektionsschutzes in Deutschland nicht erlaubt.

Stephan Weil in einer Einsatzzentrale des Roten Kreuzes © AFP

Angesichts der bevorstehenden Ostertage hatten die Regierungen von Bund und Ländern dies am Mittwoch noch einmal explizit bekräftigt. Etliche Bundesländer haben zudem bereits seit längerem auch alle Hotels, Ferienwohnungen, Restaurants und sonstigen Ausflugsziele geschlossen. Weil sagte in der Talkshow, "unter Umständen" seien an Ostern auch Sperrungen von Stränden denkbar. Er sei aber gegen generelle Ausgangssperren. Der Mensch brauche "auch ein Ventil".