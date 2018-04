Sprecherin: Kein direktes Gespräch zwischen Trump und Kim

Weißes Haus bestätigt lediglich Kontakte zu Nordkorea "auf höchster Ebene"

Washington (AFP) - Das Weiße Haus hat am Dienstag Kontakte mit Nordkorea "auf höchster Ebene" bestätigt, ein direktes Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un aber zurückgewiesen. "Der Präsident hat gesagt, dass es Gespräche auf höchster Ebene gab und hinzugefügt, dass diese nicht mit ihm direkt stattgefunden haben", sagte Regierungssprecherin Sarah Sanders. Trump hatte kurz zuvor allerdings die Frage bejaht, ob er direkten Kontakt mit Kim gehabt habe.

Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un wollen sich treffen © AFP

Die "Washington Post" berichtete, der CIA-Chef und designierte US- Außenminister Mike Pompeo sei am Oster-Wochenende zu einem geheimen Besuch in Pjöngjang gewesen. Dabei habe er auch den nordkoreanischen Machthaber getroffen.