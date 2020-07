Weitere Kinder aus Flüchtlingslagern in Deutschland erwartet

Kassel (AFP) - Am Freitag werden weitere behandlungsbedürftige Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern gemeinsam mit ihren Familien in Deutschland erwartet. Am Flughafen von Kassel sollen nach Angaben des Bundesinnenministeriums bis zu 24 Kinder im Alter von einem Jahr bis 15 Jahren eintreffen. Sie werden von ihren Kernfamilien begleitet, laut Ministerium sind dies bis zu 43 Erwachsene und bis zu 39 Geschwisterkinder.

Kinder von Flüchtlingen in Athen © AFP

Die bis zu 106 Menschen stammen aus Afghanistan, dem Irak, Somalia, Syrien und den Palästinensergebieten. Die genaue Zahl der Ankommenden hängt vom Abschluss medizinischer Untersuchungen auch mit Blick auf Corona-Infektionen ab. In Deutschland waren Mitte April die ersten 47 Kinder und Jugendlichen aus mehreren Flüchtlingslagern eingetroffen.