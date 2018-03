Bundesregierung teilt britische Einschätzung zu Moskaus Verantwortung

Westen erhöht nach Giftanschlag in Großbritannien Druck auf Russland

London (AFP) - Der Westen hat in der Affäre um den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Spion in Großbritannien den Druck auf Moskau erhöht. In einer gemeinsamen Erklärung forderten Deutschland, Großbritannien, Frankreich und die USA die russische Regierung am Donnerstag auf, "zu allen Fragen Stellung zu nehmen". Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte Russland, das Militärbündnis sei zur Verteidigung aller seiner Mitglieder bereit.

Spurensicherung nach Giftanschlag in Salisbury © AFP

Russland trage mit "hoher Wahrscheinlichkeit die Verantwortung" für die Giftattacke auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal, hieß es in der gemeinsamen Stellungnahme der vier Staats- und Regierungschefs. Damit schließt sich auch die Bundesregierung öffentlich der Einschätzung der britischen Regierung an, dass Russland hinter dem Anschlag auf Skripal und seine Tochter Julia steckt.

Die vier Staaten zeigten sich "entsetzt" über den Anschlag und verurteilten die Tat scharf. "Es handelt sich um einen Übergriff gegen die Souveränität des Vereinigten Königreichs. Ein solches Vorgehen verletzt eindeutig die Bestimmungen des Chemiewaffenübereinkommens und das Völkerrecht", hieß es in der Mitteilung weiter.

"Der Einsatz eines militärischen Nervenkampfstoffs eines Typs, wie er von Russland entwickelt wurde, stellt die erste offensive Anwendung eines solchen Nervengifts in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg dar", erklärten die Regierungen in Berlin, London, Paris und Washington.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte am Donnerstag zudem "Maßnahmen" als Reaktion auf den Giftanschlag an.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg sagte in Brüssel, Russland verwische auf vielerlei Art "die Grenze zwischen Frieden, Krise und Krieg". Er sicherte London erneut die Solidarität der Nato zu. "Großbritannien ist nicht alleine."

Der britische Außenminister Boris Johnson sagte dem Sender BBC, Russland befinde sich derzeit auf einem gefährlichen Weg. "Putin fühlt den Geist Stalins", sagte der Außenminister. Der russische Präsident sehe die Truppen der Nato an den Grenzen der ehemaligen Sowjetunion. "Deshalb verursacht er Probleme."

Der Kreml kündigte derweil baldige Gegenmaßnahmen wegen der von London verhängten Sanktionen an. Entsprechende Maßnahmen würden "nicht lange auf sich warten lassen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Die Position Londons sei "ganz und gar unverantwortlich". Der russische Präsident Wladimir Putin werde eine Entscheidung treffen, die in jeder Hinsicht "den russischen Interessen entspricht".

Großbritannien macht Moskau für den Giftangriff auf Skripal und seine Tochter am 4. März in der britische Stadt Salisbury verantwortlich und verhängte am Mittwoch Vergeltungsmaßnahmen. Unter anderem müssen 23 russische Diplomaten das Land binnen einer Woche verlassen, die bilateralen Beziehungen werden auf Eis gelegt.

Am Donnerstag besuchte Premierministerin Theresa May erstmals den Schauplatz des Anschlags in Salisbury. Der Anschlag habe sich in Großbritannien ereignet, "aber das hätte auch an jedem anderen Ort sein können", sagte May und würdigte die Geschlossenheit der westlichen Verbündeten in dem Fall.

Laut britischen Medienberichten plant London nunmehr Investitionen in die Verteidigung gegen Chemiewaffen in Höhe von 48 Millionen Pfund (54 Millionen Euro). Dafür sei der Aufbau eines neuen Forschungszentrums geplant, sagte Verteidigungsminister Gavin Williamson in Bristol. Zudem sollen tausende Soldaten gegen den tödlichen Milzbrand-Erreger Anthrax geimpft werden.