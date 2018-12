Westsahara-Konfliktparteien beraten unter Horst Köhlers Vermittlung über Frieden

Genf (AFP) - Die Konfliktparteien in der seit Jahrzehnten schwelenden Westsahara-Krise beraten von heute an unter Vermittlung des früheren Bundespräsidenten Horst Köhler über die Zukunft der Region. Marokko, die nach Unabhängigkeit strebende Polisario-Front sowie die Anrainerstaaten Algerien und Mauretanien folgten einer Einladung Köhlers zu Friedensgesprächen nach Genf. Der Altbundespräsident ist seit vergangenem Jahr UN-Sondergesandter für die Westsahara.

UN-Sonderbeauftragter für die Westsahara, Horst Köhler © AFP

Die an der Atlantikküste im Nordwesten Afrikas gelegene Westsahara war bis 1975 spanische Kolonie und wurde dann größtenteils von Marokko besetzt und annektiert. Marokko will dem Gebiet lediglich Autonomie zubilligen. Die Polisario-Front fordert dagegen einen Volksentscheid über Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Die letzte Runde informeller Gespräche endete 2012 ohne Ergebnis. Das Gebiet ist geteilt in einen größeren westlichen Bereich unter Verwaltung Marokkos sowie in einen östlichen und südlichen Teil, den die Polisario-Front kontrolliert.