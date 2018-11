Wettstreit um CDU-Vorsitz geht in die zweite Halbzeit

Berlin (AFP) - Der Wettstreit um den CDU-Parteivorsitz geht in die zweite Halbzeit. Nachdem sich die drei Kandidaten bereits auf vier von acht Regionalkonferenzen vorgestellt haben, findet heute (ab 18.00 Uhr) im baden-württembergischen Böblingen die fünfte der Veranstaltungen statt. Dabei stellen sich CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn erneut den Fragen von Parteimitgliedern.

Merz, Kramp-Karrenbauer, Spahn (von links) © AFP

CDU-Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler äußerte am Montag die Erwartung, dass an den Regionalkonferenzen insgesamt mehr als 13.000 Menschen teilnehmen werden, außerdem rund 150.000 per Livestream im Internet. Gewählt wird der oder die neue Parteivorsitzende im Dezember auf dem CDU-Bundesparteitag in Hamburg. Die derzeitige Parteivorsitzende Angela Merkel tritt nicht erneut an.