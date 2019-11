Türkische Polizei findet leblosen Körper auf der Straße

Wichtiger Unterstützer der syrischen Weißhelme tot in Istanbul aufgefunden

Istanbul (AFP) - In Istanbul ist ein wichtiger Unterstützer der syrischen Weißhelme tot aufgefunden worden. Dies verlautete am Montag aus dem Umfeld des Istanbuler Büros der syrischen Zivilschutzorganisation, der Gouverneur der türkischen Metropole bestätigte die Angaben. Laut einem türkischen Zeitungsbericht wurde der frühere britischen Offizier James Le Mesurier vor seinem Wohnhaus mit gebrochenen Beinen und Brüchen am Schädel aufgefunden. Die Umstände seines Todes waren zunächst unklar.

Polizei am Fundort der Leiche © AFP

Le Mesurier leitete die Nichtregierungsorganisation Mayday Rescue, die Spenden für die Weißhelme koordinierte. Das Büro von Mayday Rescue äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Die Istanbuler Polizei war nach eigenen Angaben über einen leblosen Körper auf der Straße informiert worden und daraufhin in den frühen Morgenstunden zum Haus Le Mesuriers gefahren. Le Mesurier habe zuletzt Medikamente gegen Depressionen und Schlafmittel genommen, da er unter Stress gestanden habe, erklärte die Polizei unter Berufung auf dessen Frau.

Die Weißhelme sind freiwillige Helfer, die in den Gebieten unter der Kontrolle der Opposition in Syrien den Opfern von Kämpfen und Luftangriffen helfen. Die syrische Regierung und ihre russischen Verbündeten werfen ihnen vor, die Rebellen zu unterstützen.

Im Westen sind die Weißhelme dagegen für ihren gefährlichen Einsatz zur Rettung von Verletzten und Verschütteten vielfach geehrt worden. Eine Dokumentation über die Organisation erhielt im Jahr 2017 einen Oscar für den besten dokumentarischen Kurzfilm. Die Weißhelme finanzieren sich über Spenden und staatliche Hilfen. Erst am 22. Oktober gab US-Präsident Donald Trump Hilfen von 4,5 Millionen Dollar für die Organisation frei.