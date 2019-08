Protestteilnehmer werfen Brandsätze - Polizei setzt Tränengas ein

Wieder Massenproteste und Zusammenstöße in Hongkong

Hongkong (AFP) - In Hongkong hat es am Samstag erneut Massenproteste und Zusammenstöße gegeben. Trotz eines Demonstrationsverbots zogen zehntausende Menschen durch die chinesische Sonderverwaltungszone, um mehr Demokratie zu fordern. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer gegen Demonstranten ein, die eine Absperrung vor dem Parlament durchbrachen. Viele Hongkonger setzten sich aber auch mit kreativen Aktionen über das Demonstrationsverbot hinweg: Sie versammelten sich offiziell zum Beten oder zum Einkaufen.

Tränengaseinsatz der Polizei in der Nähe des Hongkonger Regierungssitzes © AFP

Trotz des Verbots verstopfte am Samstag ein langer Protestzug Straßen im Hongkonger Finanz- und Geschäftsviertel Central. Viele Demonstranten trugen als Erkennungszeichen schwarze T-Shirts und hatten bunte Schirme dabei, um an den Beginn der Regenschirm-Proteste in Hongkong vor fünf Jahren zu erinnern.

Ein Demonstrationszug zog am Amtssitz der Peking-treuen Regierungschefin Carrie Lam vorbei, deren Rücktritt die Demokratiebewegung verlangt. Im Einkaufsviertel Causeway Way blockierten Demonstranten eine Straße.

Am Nachmittag kam es zu ersten Zusammenstößen, als Demonstranten Steine und Brandsätze auf Polizisten vor dem Parlamentsgebäude warfen und sie mit Laserpointern blendeten. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein.

Bei Einbruch der Dunkelheit durchbrachen die Protestteilnehmer dann eine Absperrung vor dem Parlament. Die Polizei drängte die Demonstranten mit Tränengas und blau gefärbtem Wasser aus einem Wasserwerfer zurück. Medienberichten zufolge soll die blaue Farbe die Identifizierung von Verdächtigen erleichtern.

Am 1. Juli, dem 22. Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie an China, hatten Regierungskritiker vorübergehend das Parlament der Sonderverwaltungszone besetzt. Hunderte Demonstranten verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Plenarsaal und befestigten eine Flagge aus der Kolonialzeit am Podium.

In Hongkong gibt es seit drei Monaten Massenproteste für mehr Demokratie und gegen eine wachsende Einflussnahme Pekings. Für Samstag hatten die Organisatoren ursprünglich eine Großdemonstration angemeldet, um an den fünften Jahrestag der Regenschirm-Proteste zu erinnern, die die Finanzmetropole 2014 wochenlang lahmgelegt hatte. Die Polizei hatte die Demonstration jedoch verboten.

Am Freitag ging die Polizei zudem massiv gegen Demokratie-Aktivisten vor: Sie nahm die Protestanführer Joshua Wong und Agnes Chow sowie mindestens drei weitere bekannte Aktivisten und drei der Demokratiebewegung nahestehende Abgeordnete fest. Angesichts des Drucks sagten die Organisatoren die Großdemonstration ab, kündigten aber andere Protestaktionen an.

Viele Hongkonger setzten sich am Samstag mit kreativen Aktionen über das Demonstrationsverbot hinweg: Sie widmeten den Protest in nicht verbotene "religiöse Versammlungen" um, trugen Kreuze oder Ikonen und sangen "Halleluja". Es gab zudem Aufrufe zum "Masseneinkaufsbummel" im Stadtzentrum.

Vor genau fünf Jahren hatte die chinesische Regierung entschieden, politische Reformen in Hongkong zu verbieten. Diese Entscheidung hatte 2014 die sogenannte Regenschirm-Bewegung ausgelöst. Bereits damals hatte der heute 22-jährige Wong an der Spitze der 79-tägigen Proteste gestanden.

Peking hatte der ehemaligen britischen Kronkolonie bei der Rückgabe 1997 unter dem Prinzip "Ein Land, zwei Systeme" für mindestens 50 Jahre Grundrechte wie Meinungs- und Pressefreiheit zugesichert. Nach Ansicht der Demonstranten wird diese Zusicherung von Peking schrittweise ausgehöhlt.