5000 Unterstützer von Lukaschenko-Rivalin

Wieder tausende Menschen bei Oppositionsprotesten in Minsk

Minsk (AFP) - Drei Tage vor der Präsidentschaftswahl in Belarus sind in der Hauptstadt Minsk wieder tausende Unterstützer der Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja auf die Straße gegangen. Rund 5000 Menschen versammelten sich am Donnerstagabend auf dem Kiew-Platz im Norden von Minsk. Sie klatschten, schwenkten belarussische Flaggen und riefen in Anti-Lukaschenko-Sprechchören "Hau ab".

Anhänger der Opposition in Minsk © AFP

Tichanowskaja ist die wichtigste Rivalin des seit 26 Jahren autoritär regierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko, der sich bei der Wahl am Sonntag um eine sechste Amtszeit bewirbt. Die 37-Jährige hatte sich zur Wahl gestellt, nachdem ihr Mann, der bekannte Blogger Sergej Tichanowski, von der Wahl ausgeschlossen und inhaftiert worden war.

Unterstützt wird die ausgebildete Englisch- und Deutschlehrerin im Wahlkampf von der Frau des ebenfalls von der Wahl ausgeschlossenen Ex-Diplomaten Waleri Zepkalo, Weronika Zepkalo, sowie der Kampagnenchefin des nicht zugelassenen Oppositionspolitikers Viktor Babaryko, Maria Kolesnikowa.

Die vorzeitige Stimmabgabe in den Wahllokalen in Belarus begann bereits am Dienstag, der Hauptwahltag ist am Sonntag. Die Behörden gingen vor der Präsidentschaftswahl massiv gegen die Opposition vor.

Am Donnerstag hatte die Stadtverwaltung von Minsk Kundgebungen von Tichanowskaja unterbunden - an den Auftrittsorten fanden stattdessen offizielle Konzerte statt. Viele ihrer Anhänger kamen trotzdem, in der gesamten Umgebung war Klatschen, Pfeifen und Hupen zu hören.