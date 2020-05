Entscheidung in Absprache mit deutscher Regierung

Wien kündigt Öffnung der Grenze zu Deutschland ab 15. Juni an

Wien (AFP) - Österreich hat die Öffnung der Grenze zu Deutschland ab dem 15. Juni angekündigt. Ab diesem Datum werde die Grenzöffnung wieder möglich sein, sagte die österreichische Tourismusministerin Elisabeth Köstinger am Mittwoch im Radiosender Ö1. Die Entscheidung sei nach Gesprächen mit Deutschland erfolgt. Im Vorfeld solle es bereits ab dem 15. Mai Reiseerleichterungen beim Grenzübertritt geben.

Kontrtolle an Grenze zwischen Deutschland und Österreich © AFP

Im Kampf gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie war die Grenze zwischen Deutschland und Österreich Mitte März geschlossen worden. Das Bundeskabinett in Berlin will am Mittwoch über die Frage der Grenzöffnung beraten; Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sieht sich wachsendem Druck auch aus der Union ausgesetzt, die Grenzen wieder zu öffnen.

Die EU-Kommission fasst am Mittwoch eine Reihe von Beschlüssen, um Tourismus und Reisen trotz der anhaltenden Corona-Pandemie wieder möglich zu machen. Mit Blick auf die vielfach wegen der Pandemie eingeführten Grenzkontrollen will die Kommission eine schrittweise Aufhebung empfehlen.