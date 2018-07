Unionskompromiss facht Debatte in Europa über Grenzkontrollen wieder an

Wien lehnt Flüchtlingsabkommen zulasten Österreichs ab

Wien (AFP) - Österreich hat mit großer Skepsis auf den Asylkompromiss von CDU und CSU reagiert und zieht nun seinerseits Kontrollen an den Grenzen nach Italien und Slowenien in Erwägung. Wenn die SPD den Beschluss der Union mittrage, sehe Wien sich zu "Maßnahmen zum Schutz unserer Südgrenzen" veranlasst, erklärten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Dienstag in Wien. Kritik kam aus Italien.

Seine Regierung sei "sicherlich nicht bereit, Verträge zulasten Österreichs abzuschließen", sagte Kurz laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA bei einer Pressekonferenz mit Strache und Kickl. Auch Kickl machte deutlich, dass er sich die von Berlin angestrebten Vereinbarungen zur Rücknahme von Flüchtlingen mit Österreich nur schwer vorstellen könne. Kickl sagte demnach, solange Deutschland mit Staaten wie Italien über die Flüchtlingsrücknahme verhandle, werde es "überhaupt keine Zurückweisungen an Österreich geben, die über das hinausgehen, was jetzt ist".

Es gebe höchstens einen Zeitraum von "einigen Wochen", in denen Österreich eine "höhere Kontrolldichte" an der südlichen Grenze herstellen könne, was "eine Entlastung für Deutschland und Österreich" zur Folge haben könne, sagte Kikl. Österreich fordere "eine rasche Klärung der deutschen Regierungsposition".

Die österreichische Außenministerin Karin Kneissl wurde in der österreichischen Presse mit den Worten zitiert, der Beschluss in Berlin werfe "eine ganze Reihe von europarechtlichen Fragen auf". Welche Folgen der Beschluss für den Schengen-Raum haben werde, werde sich noch zeigen.

Dem Unionskompromiss zufolge sollen Asylbewerber in bestimmten Fällen bereits an der Grenze zu Österreich zurückgewiesen werden. Vorgesehen sind zwei Szenarien: Die Einrichtung von "Transitzentren" in Deutschland, aus denen heraus registrierte Asylbewerber in die zuständigen EU-Länder abgeschoben werden können, was vor allem Griechenland und Italien betreffen würde.

Sollten mit den betroffenen Ländern keine Verwaltungsabkommen darüber zustande kommen, sollen die Asylbewerber direkt an der deutsch-österreichischen Grenze zurückgewiesen werden - "auf Grundlage einer Vereinbarung mit Österreich".

Der Koalitionspartner SPD muss der Einigung der Unionsparteien noch zustimmen. In der Vergangenheit hatten die Sozialdemokraten Transitzentren abgelehnt. Der Koalitionsausschuss kam am Abend in Berlin zusammen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wird am Donnerstag nach Wien reisen. Er habe den Eindruck, dass Kurz "an vernünftigen Lösungen interessiert" sei, erklärte er.

Am Vormittag hatte Kurz vor dem Europaparlament Kritik am harten Migrationskurs seiner Regierung zurückgewiesen. In der Einwanderungspolitik sei ein "Paradigmenwechsel" nötig. Der Kampf gegen illegale Einwanderung sei eine der Prioritäten des österreichischen EU-Ratsvorsitzes. Dazu müsse der Schutz an den EU-Außengrenzen erheblich verstärkt werden.

Zur Kritik des Vorsitzenden der sozialdemokratischen Fraktion im Parlament, Udo Bullmann (SPD), am Einsatz von Soldaten an der österreichisch-slowenischen Grenze sagte Kurz, nicht Österreich starte nationale Alleingänge. Vielmehr wolle Deutschland nationale Maßnahmen beschließen. Österreich werde "wie andere Länder darauf entsprechend reagieren".

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte kritisierte, wer sich auf die Sekundärmigration - die Weiterwanderung von bereits registrierten Asylbewerbern innerhalb der EU - konzentriere, verdrehe "die logische und chronologische Reihenfolge". "Das ist eine falsche Haltung, die nicht zu einer Lösung führt."

Der italienische Außenminister Enzo Moavero Milanesi sagte in Riga, Grenzkontrollen am Brenner widersprächen den Vereinbarungen des EU-Gipfels von vergangener Woche. Italiens Innenminister Matteo Salvini sagte, wenn Österreich an der Grenze kontrolliere, werde Italien umgekehrt dasselbe tun. Italien sieht sich seit Jahren als Hauptankunftsland für Migranten auf der zentralen Mittelmeer-Route alleine gelassen und hatte sämtliche Gipfelbeschlüsse blockiert, bis es eine Einigung in der Flüchtlingsfrage gab, die Rom Entlastung versprach.

Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis erklärte, Deutschland habe "sehr deutlich gemacht, dass Menschen, die in Italien oder Griechenland ankommen, nicht das Recht haben, ein Leben in Deutschland zu wählen". Er hoffe darauf, dass "Italien und Griechenland das verstehen und ihre Grenzen schließen".