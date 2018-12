Brandenburger Regierungschef: Müssen uns nicht für Reformpolitik entschuldigen

Woidke verteidigt vor SPD-Klausur entschieden Hartz IV

Berlin (AFP) - Vor der Klausur des SPD-Parteivorstands hat der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke seine Forderung bekräftigt, an Hartz IV festzuhalten. "Wir müssen uns nicht für unsere Reformpolitik entschuldigen", sagte Woidke dem "Tagesspiegel" vom Freitag. "Wir können mit geradem Rücken gehen und auch stolz sein auf Erreichtes." Damit ging Woidke auf Distanz zu SPD-Chefin Andrea Nahles, die eine Überwindung des Hartz-IV-Systems gefordert und sich für eine Abschaffung der Sanktionen ausgesprochen hatte.

SPD-Schriftzüge auf einer Wand © AFP

Die Reformen auf dem Arbeitsmarkt seien "notwendig" gewesen und weiter "richtig", sagte Woidke. Dies zeigten Wirtschaftsdaten und die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Der Grundgedanke - fordern und fördern - "ist und bleibt richtig", sagte das SPD-Vorstandsmitglied. Es müsse auch weiter Sanktionsmöglichkeiten geben. "Wenn jemand nicht kooperiert und bedingungslos Geld bekommen möchte, müssen wir nein sagen."

Manche Sanktionen seien aber "womöglich zu hart und zu bürokratisch", sagte Woidke dem "Tagesspiegel". Zudem solle es auch möglich sein, in bestimmten Fällen das höhere Arbeitslosengeld I länger zu zahlen und die Anrechnungsgrenze von Eigentum zu ändern.

Der Vorstand der SPD kommt am Freitag in Berlin zu einer Klausur zusammen. Am Abend (18.00 Uhr) soll es ein Pressestatement geben.