Brandenburger Ministerpräsident tritt Nachfolge von Günther an

Woidke zu neuem Bundesratspräsidenten gewählt

Berlin (AFP) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist künftiger Präsident des Bundesrates. Die Länderkammer wählte den 57-Jährigen am Freitag turnusgemäß zum Nachfolger des bisherigen Präsidenten, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Woidke tritt sein neues Amt am 1. November an.

Dietmar Woidke © AFP

Der Bundesratspräsident repräsentiert die Länderkammer und vertritt den Bundespräsidenten, wenn dieser verhindert ist. Zu Vizepräsidenten wurden Günther und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) gewählt.