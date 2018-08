Gewerkschaften, SPD und Opposition dringen auf Reformen

Zahl der Bafög-Empfänger sinkt um fünf Prozent

Wiesbaden (AFP) - Die Zahl der Bafög-Empfänger in Deutschland ist um fünf Prozent oder 41.000 Menschen gesunken. Insgesamt bezogen 2017 damit noch 782.000 junge Menschen Bafög, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Gewerkschaften, SPD und die Oppositionsparteien Grüne und Linke drangen auf Reformen, ebenso das Deutsche Studentenwerk (DSW).

Die Zahl der geförderten Studenten verringerte sich der Statistik zufolge um 4,6 Prozent auf 557.000, bei den Schülern gab es einen Rückgang um 5,8 Prozent auf 225.000. Trotzdem erhöhten sich die Ausgaben des Bundes um rund 2,4 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Der Grund sind etwas höhere Pro-Kopf-Förderbeträge.

Gewerkschaften und Grüne führten den Rückgang der Geförderten auf Mängel im Bafög-System zurück. Die Entwicklung bedeute keinesfalls, dass weniger Unterstützung notwendig wäre, vielmehr seien "die Einkommensfreibeträge viel zu niedrig", erklärte die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Elke Hannack. Sie forderte eine Trendumkehr. "Dringender Handlungsbedarf" bestehe auch bei der Wohnpauschale für Studierende mit eigenem Haushalt.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) wies darauf hin, dass bei insgesamt 2,85 Millionen Studierenden die Zahl der Geförderten nur noch einer Förderquote von 12,7 Prozent entspreche. 2016 seien dies noch 13,9 Prozent gewesen, 2012 sogar 18,7 Prozent. GEW-Vize Andreas Keller forderte daher Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) auf, durch eine Reform "die Talfahrt des Bafög zu stoppen".

Weiter forderte Keller eine Anhebung der Bedarfssätze sowie der Freibeträge für das Elterneinkommen in einem ersten Schritt um jeweils zehn Prozent. Künftig solle dann regelmäßig eine Anpassung an die Einkommensentwicklung erfolgen. Zudem solle der bisherige Darlehensanteil des Bafög in einen Vollzuschuss umgewandelt werden.

Forderungen nach einer neuen Bafög-Reform kamen auch aus der mitregierenden SPD. "Die Trendwende bei den Gefördertenzahlen hat für uns absolute Priorität", sagte der SPD-Bildungsexperte Oliver Kaczmarek. "Spätestens zum Wintersemester 2019/20 muss die nächste BAföG-Novelle in Kraft treten", forderte er in den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitagausgaben). Die SPD werde dazu nach der Sommerpause Vorschläge machen. Dazu gehörten auch Erleichterungen im Antragsverfahren.

Der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks (DSW), Achim Meyer auf der Heyde, kritisierte zu strenge Vorgaben, um überhaupt Bafög erhalten zu können. Konkret forderte er einen Puffer von zwei Semestern bei einem Überschreiten der Regelstudienzeit und eine Abschaffung der Altersgrenzen für die Aufnahme eines geförderten Bachelor- oder Master-Studiengangs von 30 beziehungsweise 35 Jahren.

Der Grünen-Bildungsexperte Kai Gehring nannte den Rückgang der Zahl der Geförderten "ein Trauerspiel für Chancengerechtigkeit". Dass sich Karliczek einer schnellen Bafög-Erhöhung verweigere, sei "gegenüber Studierenden und ihren Eltern unverantwortlich und ungerecht", kritisierte Gehring. Auch er forderte eine Anhebung von Bedarfssätzen und Freibeträgen.

"Die mickrigen Regelsätze decken bei weitem nicht die Kosten der Lebensrealität der Studierenden ab", kritisierte die Linken-Hochschulpolitikerin Nicole Gohlke. Rund zwei Drittel aller Studierenden müssten daher neben dem Studium jobben.