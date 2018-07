Französin unterstützte Sohn in Syrien

Zehn Jahre Haft für Mutter eines IS-"Emirs"

Paris (AFP) - Die Mutter eines französischen Mitglieds der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) muss für zehn Jahre ins Gefängnis. Das Pariser Berufungsgericht bestätigte am Dienstag ein Urteil aus erster Instanz vom Oktober. Die heute 52-Jährige soll ihren Sohn in Syrien unterstützt und sich die Ideologie der IS-Miliz vollständig zu eigen gemacht haben.

Eine Gerichtszeichnung der Angeklagten © AFP

Nach Angaben der Anklage bestärkte die Französin ihren jüngsten Sohn Tyler in seiner Radikalisierung. Sie konvertierte demnach zum Islam und reiste mehrfach nach Syrien, wo ihr Sohn als einer der ersten französischen IS-Anhänger den Rang eines "Emirs" innehatte.

In erster Instanz hatte die Anklage ausgeführt, sie habe ihren Sohn und andere IS-Anhänger sowohl mit Geld versorgt als auch mit Frauen, die zum Teil aus der EU nach Syrien gereist seien. Sie habe sich damit zu einer regelrechten "Puffmutter des Dschihad" entwickelt.

"Ich habe den Fehler gemacht, meinen Sohn zu ermutigen", räumte die Frau in dem Berufungsprozess ein. Ihr Anwalt sprach von einer "schädlichen" Beziehung. Der Sohn war im Jahr 2015 in der Türkei verhaftet und nach Frankreich ausgeliefert worden. Er wartet noch auf seinen Prozess.