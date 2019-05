Erneut Proteste gegen massive Kürzungen in mehr als hundert Städten

Zehntausende Brasilianer demonstrieren gegen Bolsonaros Bildungspolitik

Brasília (AFP) - In Brasilien sind erneut zehntausende Menschen gegen massive Kürzungen bei den Bildungsausgaben auf die Straße gegangen. Die Proteste gegen den Kurs des rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro begannen in der Hauptstadt Brasília und wurden im Verlauf des Donnerstags in mehr als hundert weiteren Städten fortgesetzt, wie AFP-Journalisten und brasilianische Medien berichteten. Mancherorts besetzten Demonstranten ganze Stadtviertel. In Rio de Janeiro wurde Bolsonaro als "Feind der Bildung" angeprangert.

Demonstranten in São Paulo © AFP

Es waren die zweiten landesweiten Proteste gegen die Kürzungen der Regierung seit dem 15. Mai. Die Regierung hatte zuvor angekündigt, die Ausgaben für die staatlichen Universitäten um 30 Prozent zu kürzen. Bolsonaro bezeichnete die Demonstranten damals als "nützliche Idioten", die von einer "Expertenminderheit" an den staatlichen Universitäten "manipuliert" würden.