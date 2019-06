278 Frauenmorde im Jahr 2018

Zehntausende demonstrieren in Argentinien gegen Gewalt gegen Frauen

Buenos Aires (AFP) - In Argentinien haben zehntausende Menschen gegen Gewalt gegen Frauen und für das Recht auf Abtreibung demonstriert. Die Demonstranten gingen am Montag in der Hauptstadt Buenos Aires unter dem Motto "Wir mögen uns lebend und frei" auf die Straße.

Demonstranten in Buenos Aires © AFP

Sie protestierten dabei unter anderem gegen die anhaltend hohe Zahl von ermordeten Frauen in dem südamerikanischen Land: Im vergangenen Jahr wurden in Argentinien nach offiziellen Angaben 278 Frauen wegen ihres Geschlechts ermordet. In Argentinien wird seit 2015 jedes Jahr am 3. Juni gegen Gewalt gegen Frauen demonstriert.