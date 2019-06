Teheran bekräftigt Darstellung zu Verletzung von Luftraum

Zeitung: Trump erwog nach Drohnen-Abschuss Angriff gegen den Iran

Washington (AFP) - Nach dem Abschuss einer US-Aufklärungsdrohne durch den Iran soll US-Präsident Donald Trump einen Vergeltungsangriff erwogen haben. Wie die "New York Times" am Freitag berichtete, genehmigte er zunächst Angriffe auf Radaranlagen und Raketenstellungen, blies diese dann aber wieder ab. Der Iran gab an, "unwiderlegbare" Beweise zu haben, dass die Drohne seinen Luftraum verletzt habe.

US-Drohne soll den iranischen Luftraum verletzt haben © AFP

Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf US-Regierungsvertreter, Trump habe für Donnerstagabend Angriffe auf "eine Handvoll iranischer Ziele" wie Radaranlagen oder Raketensysteme genehmigt. Der Einsatz sei aber in einem frühen Stadium abgesagt worden. Demnach waren Flugzeuge in der Luft und Schiffe in Position, doch noch keine Rakete abgefeuert, als die Anweisung kam, die Aktion abzubrechen.

Die iranischen Revolutionsgarden hatten am Donnerstagmorgen eine US-Aufklärungsdrohne vor der Küste des Landes abgeschossen. Teheran erklärte, das unbemannte Fluggerät habe den iranischen Luftraum verletzt. Washington betonte dagegen, die Drohne sei in internationalem Luftraum gewesen. Beide Seiten veröffentlichen abweichende Koordinaten des Abschussortes, die ihre jeweilige Darstellung belegen sollen.

Trump bezeichnete den Abschuss der Drohne zunächst als "sehr großen Fehler" und warnte den Iran vor Konsequenzen. Später äußerte er dann die überraschende Vermutung, dass womöglich menschliches Versagen dahinter stehe. "Ich kann kaum glauben, dass das Absicht war", sagte er. Nachdem der Ölpreis am Donnerstag um sechs Prozent gestiegen war, ging er am Freitag leicht zurück.

Der Iran bestellte den Schweizer Botschafter ein, der seit dem Abbruch der Beziehungen mit den USA 1980 deren Interessen vertritt. Vize-Außenminister Abbas Araktschi ließ mitteilen, er habe dem Botschafter "unbestreitbare" Beweise vorgelegt, dass die Drohne den iranischen Luftraum verletzt habe. Der Iran wolle keinen Krieg im Golf, werde aber "sein Territorium gegen jede Aggression verteidigen", sagte Araktschi.

Der Kommandeur der Luftstreitkräfte der Revolutionsgarden sagte, sie hätten die US-Drohne zwei Mal vor dem Abschuss gewarnt. Da sie keine Antwort erhalten hätten und die Drohne auf ihrem Kurs geblieben sei, hätten sie das Fluggerät abgeschossen, sagte Brigadegeneral Amirali Hadschisadeh dem Staatsfernsehen. Dieses zeigte "Wrackteile" von der Drohne, die angeblich in den iranischen Hoheitsgewässern aufgelesen wurden.

Die US-Luftfahrtbehörde untersagte US-Passagiermaschinen, den iranischen Luftraum über dem Persischen Golf und dem Golf von Oman zu durchqueren. Grund seien "erhöhte militärische Aktivitäten und verschärfte politische Spannungen in der Region". Fluggesellschaften wie Lufthansa, KLM, Qantas und British Airways kündigten ebenfalls an, den Luftraum über der Straße von Hormus vorläufig zu meiden.

Die Lage in der Golfregion ist seit Anfang Mai extrem angespannt. Erst vor einer Woche waren zwei Tanker im Golf von Oman angegriffen worden. Die USA machten den Iran für die Sprengstoffattacken verantwortlich, legten aber keine konkreten Beweise vor. Der Iran wies jede Verantwortung zurück. Die EU-Staaten sprachen sich für eine unabhängige Untersuchung aus und riefen zur Zurückhaltung auf.

Trump war im Mai 2018 aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen und hatte eine Politik des "maximalen Drucks" verkündet. Die seitdem verhängten US-Sanktionen haben die iranische Wirtschaft schwer getroffen. Trotz des Vertragsbruchs der USA hielt die Regierung in Teheran zunächst an dem Atomabkommen fest, kündigte Anfang Mai aber an, gewisse Bestimmungen nicht mehr einzuhalten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich am Freitag "besorgt über die Situation". Die Bundesregierung setze "auf diplomatische Verhandlungen, auf eine politische Lösung einer sehr angespannten Situation", sagte Merkel. Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz sagte, Deutschland wolle auf alle Seiten einwirken, vor allem aber dem Iran deutlich machen, "dass diese ernste Situation nicht noch verschärft werden darf".