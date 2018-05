Hochrangige US-Delegation feiert Umzug der Vertretung aus Tel Aviv

Zeremonie zur Einweihung der neuen US-Botschaft in Jerusalem begonnen

Jerusalem (AFP) - In Jerusalem hat die Zeremonie zur Einweihung der neuen US-Botschaft begonnen, die die Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt durch die Vereinigten Staaten besiegelt. Der US-Botschafter in Israel, David Friedman, begrüßte am Montag die rund 800 Gäste in dem Gebäude, das bislang ein US-Konsulatsgebäude war. Zu den Gästen zählten unter anderen Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und dessen Frau Sara.

Ivanka Trump (r.) und ihr Mann in Jerusalem © AFP

Auch eine Delegation des Weißen Hauses nahm teil. US-Präsident Donald Trump schickte unter anderem seine Beraterin und Tochter, Ivanka Trump, und deren Mann Jared Kushner, nach Jerusalem. Zunächst stimmten die Gäste die US-Nationalhymne an. In seiner Ansprache erinnerte Botschafter Friedman daran, dass vor genau 70 Jahren der israelische Staat ausgerufen worden war.

US-Präsident Trump hatte am 6. Dezember mit seiner Ankündigung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen und die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, wütende Proteste der Palästinenser ausgelöst. Auch die Botschaftseröffnung war von Gewalt begleitet. Nach Angaben der Hamas-Regierung im Gazastreifen erschossen israelische Soldaten am Montag mindestens 37 Palästinenser, mindestens 500 weitere wurden verletzt.

Der endgültige Status Jerusalems ist einer der größten Streitpunkte im Nahost-Konflikt. Die Palästinenser beanspruchen den 1967 von Israel besetzten und 1980 annektierten Ostteil Jerusalems als künftige Hauptstadt des von ihnen angestrebten eigenen Staates.