CDU-Generalsekretär fordert Neuregelung für das Arbeiten mit Kindern

Ziemiak: Kindesmissbrauch soll lebenslang im Führungszeugnis stehen

Osnabrück (AFP) - CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat sich dafür ausgesprochen, Missbrauchstaten in bestimmten Fällen dauerhaft im Führungszeugnis festzuhalten. "Wer rechtskräftig wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wird, muss dies lebenslang für den Fall vermerkt haben, wenn er später beruflich mit Kindern arbeiten möchte, etwa in der Kindertagesstätte oder in anderen Einrichtungen", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Zuvor hatte bereits die CSU-Landesgruppe im Bundestag gefordert, entsprechende Verurteilungen auf den erweiterten Führungszeugnissen der Täter künftig lebenslang zu vermerken. Er hoffe, "dass die SPD sich dem anschließt", sagte Ziemiak.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte sich zuletzt gesprächsbereit gezeigt zu einer längeren Aufnahme von Missbrauchstaten ins Führungszeugnis. "Die Ministerin ist offen für die weitere Diskussion über eine noch stärkere Ausweitung der Fristen und für fachlich fundierte Argumente im Gesetzgebungsverfahren", zitierte der "Spiegel" am Freitag einen Sprecher Lambrechts. Dieser verwies aber auch auf das "grundrechtlich verankerte Interesse an der Resozialisierung" von Tätern.

Das Ministerium arbeitet derzeit an einer Gesetzesreform im Kampf gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Nach diesem Entwurf würden sich "zwangsläufig längere Aufnahmefristen in das erweiterte Führungszeugnis ergeben", zitierte der "Spiegel" den Ministeriumssprecher. Auch bei Verurteilungen zu weniger als einem Jahr soll demnach die Eintragung ins Führungszeugnis von drei auf zehn Jahre "erheblich verlängert" werden.