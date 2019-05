CDU-Generalsekretär zollt Klimaaktivisten von Fridays for Future Respekt

Ziemiak sieht keinen Anlass für Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre

Berlin (AFP) - Vor den neuerlichen Schulstreiks der Klimabewegung Fridays for Future hat CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak das politische Engagement von Jugendlichen gewürdigt, eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre aber abgelehnt. Das Wahlrecht sei das "höchste Recht, das man als Bürger in einem Land hat", sagte Ziemiak der Nachrichtenagentur AFP. Dieses Recht solle weiter an die Volljährigkeit geknüpft sein.

Schüler protestieren in Berlin für das Klima © AFP

Das Parlament müsse beispielsweise über die Frage entscheiden, "ob wir Soldaten in einen militärischen Einsatz schicken", sagte der Generalsekretär. Zudem dürften 16-Jährige in Deutschland auch nicht Auto fahren, "weil das zu früh ist". Für ihn gelte weiter: "Wer volljährig ist, darf wählen und sich wählen lassen."

Angesichts der starken politischen Mobilisierung vieler Jugendlicher waren in letzter Zeit vermehrt Forderungen nach einer Senkung des Wahlalters laut geworden.

Den Klimaaktivisten von Fridays for Future zollte Ziemiak Respekt. "Gut, dass Ihr Euch engagiert, gut, dass Ihr für Eure Überzeugungen auf die Straße geht." Die Demonstranten sollten "diesen Weg weitergehen". Es sei gut, die Politiker zu mahnen, "beim Thema Klima nicht nachzulassen". Er habe "Respekt vor jedem, der sich politisch einbringt".

Beim Thema Klimaschutz habe auch der YouTuber Rezo mit seinem CDU-kritischen Internetvideo einen Nerv getroffen, räumte Ziemiak ein: "Ich teile seine Auffassung, dass das für junge Menschen wichtig ist." Rezos millionenfach aufgerufenes Video sei "wichtig, weil es viele junge Menschen erreicht hat". Ziemiak mahnte aber, bei einem komplexen Thema wie dem Klimaschutz "das ganze Bild zu sehen".