Zweitägige Anhörung von Facebook-Chef im US-Kongress begonnen

Zuckerberg bekennt sich zu persönlicher Verantwortung für Datenskandal

Washington (AFP) - Im US-Kongress hat eine zweitägige Befragung von Facebook-Chef Mark Zuckerberg zum Skandal um gigantischen Datenmissbrauch begonnen. Zuckerberg las zu Beginn der Anhörung am Dienstag im Senat in Washington eine kurze Erklärung vor, in der er sich zu seiner persönlichen Verantwortung für die unerlaubte Verwendung von Nutzerdaten bekannte.

Zuckerberg beim Auftakt seiner Anhörung im US-Kongress © AFP

Facebook habe einen "großen Fehler" begangen, indem es seine Verantwortlichkeiten nicht breit genug definiert und Missbrauch zugelassen habe: "Es war mein Fehler, und es tut mir leid", sagte der 33-Jährige in der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Justiz und Handel. Zuckerbergs vorbereitete Stellungnahme war bereits am Montag vom Kongress veröffentlicht worden.

Facebook steht wegen des Abschöpfens der Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern durch die britische Datenanalysefirma Cambridge Analytica unter massivem Druck. Die Daten sollen unerlaubt für den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Donald Trump verwendet worden sein.