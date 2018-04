Präsident Ramaphosa verlässt Commonwealth-Gipfel wegen Gewalt

Zusammenstöße und Festnahmen bei Protesten im Nordwesten Südafrikas

Johannesburg (AFP) - Bei Protesten in Südafrika ist es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Polizisten gingen am Freitag mit Gummigeschossen gegen Demonstranten vor, die sich ihnen auf einer Straße in der Nordwest-Provinz entgegenstellten. Mindestens 23 Menschen wurden festgenommen. Wegen der gewaltsamen Proteste hatte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa am Donnerstag vorzeitig den Commonwealth-Gipfel in London verlassen.

Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa © AFP

Wie auf Bildern des Fernsehsenders eNCA zu sehen war, feuerte die Polizei mit Gummigeschossen auf eine Gruppe von einigen dutzend Demonstranten auf einer Schotterstraße in der Stadt Mahikeng.

Ramaphosa äußerte sich "tief besorgt" über Zusammenstöße und rief zur Ruhe und Einhaltung der Gesetze auf. Die Demonstranten sollten ihre Beschwerden nicht durch "Gewalt und Anarchie" zum Ausdruck bringen. Der Präsident habe die Sicherheitskräfte zu "maximaler Zurückhaltung" ermahnt, hieß es in einer Erklärung seines Büros.

In Mahikeng und Umgebung gibt es schon seit einigen Tagen Demonstrationen für eine bessere Gesundheitsversorgung und gegen Korruption. Aufnahmen des Senders SABC zeigten am Donnerstag dicke Rauchwolken über dem Schauplatz der Proteste. Demonstranten plünderten Geschäfte und setzten Autos in Brand. Örtlichen Medienberichten zufolge soll bei den Zusammenstößen ein Demonstrant getötet worden sein.

Der Commonwealth-Gipfel hatte am Donnerstag in London begonnen. Mitglieder des Commonwealth sind neben dem Vereinigten Königreich unter anderem Kanada, Indien, Südafrika, Australien, Neuseeland, Zypern und Malta. Die Vereinigung ist aus dem British Empire hervorgegangen und vertritt ein Drittel der Weltbevölkerung.

Zu den wichtigsten Themen gehören normalerweise Entwicklung und Demokratie, inzwischen hat der Ausbau des Handels an Bedeutung gewonnen. Beim vorigen Commonwealth-Gipfel 2015 hatten die Mitgliedstaaten ein Abkommen zum Klimawandel verabschiedet, das den Weg für das Klimaabkommen von Paris mit ebnete.