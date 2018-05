Paritätischer und Verdi begrüßen Vorschläge zur Arbeitslosenversicherung

Zustimmung zu Reformvorschlägen von Bundesarbeitsminister Heil

Berlin (AFP) - Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat die Pläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für eine Reform der Arbeitslosenversicherung gelobt. Durch die angekündigte Verlängerung der Rahmenfrist sowie die Absenkung der Mindestversicherungszeit würden insbesondere Beschäftigte an den prekären Rändern des Arbeitsmarkts vor dem sofortigen Sturz in Hartz IV bewahrt, erklärte der Verband am Donnerstag.

Bundesarbeitsminister Heil © AFP

Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider erklärte, Heil könne mit seinen Vorschlägen "einen entscheidenden Hebel zur zukunftsfesten Restaurierung der maroden Arbeitslosenversicherung" drücken. Der Verband mahnte aber, neben der Stärkung der Arbeitslosenversicherung sei eine "grundlegende Neuausrichtung der Grundsicherung für Arbeitssuchende" notwendig.

Heil hatte am Mittwoch angekündigt, die Bedingungen für den Bezug des Arbeitslosengeldes I verbessern zu wollen. Anspruch darauf soll künftig bereits haben, wer innerhalb von drei Jahren zehn Monate sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nachweisen kann. Bislang müssen innerhalb von zwei Jahren zwölf Monate nachgewiesen werden.

Heil strebt auch einen Ausbau der Weiterbildung an, um Arbeitnehmer auf die digitalisierte Arbeitswelt vorzubereiten. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi lobte dies am Donnerstag als "Schritt in die richtige Richtung". "Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen fit gemacht werden für den digitalen Wandel", erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Dagmar König. "Qualifizierung ist der Schlüssel für zukunftssichere Beschäftigung."