Schicksal der Piloten zunächst unklar - Großeinsatz der Rettungskräfte läuft

Zwei Eurofighter über Mecklenburg-Vorpommern nach Kollision abgestürzt

Laage (AFP) - In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montagmittag zwei Eurofighter der Bundeswehr nach einem Zusammenstoß in der Luft abgestürzt. Wie ein Sprecher des Luftwaffengeschwaders 73 in Laage sagte, betätigten die Piloten der Kampfjets ihre Schleudersitze. Ob sie bei dem Unfall zu Schaden kamen, war nach Angaben des Luftwaffensprechers zunächst noch unklar.

Eurofighter bei einer Übung © AFP

Die Kollision ereignete sich demnach gegen 14.00 Uhr am Fleesensee, einem Gewässer in der Nähe der Stadt Waren (Müritz). In der Region laufe derzeit ein Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften, sagte der Sprecher weiter. Weitere Informationen gab es zunächst nicht. Auch eine Sprecherin des Innenministeriums in Schwerin bestätigte den Doppel-Absturz, nannte zunächst aber keine Details.

Im Internet verbreiteten Bilder aus der Absturzgegend zeigten zwei Rauchsäulen, die über waldigem Gebiet aufstiegen. In Laage bei Rostock ist das Taktische Luftwaffengeschwader 73 der Luftwaffe stationiert. Es ist nach eigenen Angaben unter anderem für die Ausbildung aller Eurofighter-Piloten der Luftwaffen zuständig.