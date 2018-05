Tausende protestieren am Grenzzaun gegen Umzug der US-Botschaft nach Jerusalem

Zwei Palästinenser von israelischen Soldaten im Gazastreifen erschossen

Gaza (AFP) - Bei den Protesten gegen die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem sind am Montag zwei Palästinenser von israelischen Soldaten an der Grenze zum Gazastreifen erschossen worden. Ein 21-Jähriger sei östlich von Chan Junis im Süden des Gazastreifens getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium in dem Palästinensergebiet mit. Wenig später berichtete das Ministerium, ein 29-jähriger Palästinenser sei östlich von Dschabalia im Norden des Gazastreifens von israelischen Soldaten erschossen worden.

Proteste von Palästinensern am Montag im Gazastreifen © AFP

Tausende Palästinenser im Gazastreifen protestierten an fünf Orten entlang der Grenze zu Israel, einige Gruppen näherten sich Steine werfend dem Grenzzaun, wie AFP-Reporter berichteten. Mindestens zwölf Palästinenser wurden bei den Zusammenstößen mit israelischen Soldaten verletzt.

US-Präsident Donald Trump hatte Anfang Dezember mit seiner Ankündigung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen und die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, wütende Proteste der Palästinenser ausgelöst. Der endgültige Status Jerusalems ist einer der größten Streitpunkte im Nahost-Konflikt. Die Palästinenser beanspruchen den 1967 von Israel besetzten und 1980 annektierten Ostteil Jerusalems als künftige Hauptstadt des von ihnen angestrebten eigenen Staates.

Die Einweihung der US-Botschaft in Jerusalem am Montagnachmittag (15.00 Uhr) findet am gleichen Tag statt, an dem Israel sein 70-jähriges Bestehen feiert. Am Dienstag jährt sich zudem zum 70. Mal die Nakba (deutsch: Katastrophe oder Unglück). An diesem Tag erinnern die Palästinenser an die Vertreibung und Flucht von rund 760.000 Landsleuten, die 1948 auf die Gründung des Staats Israel folgten. Seit Ende März hat die israelische Armee bei den Protesten am Gazastreifen gegen Vertreibung und Landnahme nun bereits 56 Palästinenser erschossen.