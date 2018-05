Explosionen erschüttern afghanische Hauptstadt

Zwei Polizeiwachen in Kabul attackiert

Kabul (AFP) - Bewaffnete haben am Mittwoch zwei Polizeiwachen in Kabul angegriffen. Die offenbar koordinierten Attacken, bei den sich auch Selbstmordattentäter in die Luft sprengten, richteten sich gegen Kommissariate im Westen und im Zentrum der afghanischen Hauptstadt, wie ein Sprecher des Innenministeriums sagte. Es waren laute Explosionen zu hören, auf Fernsehbildern war eine dichte Rauchwolke zu sehen. Zu den Anschlägen bekannte sich zunächst niemand.

Einwohner Kabuls in der Nähe eines der Anschlagsorte © AFP

Bei der ersten Attacke sprengte sich ein Selbstmordattentäter vor einer Wache im Westen Kabuls in die Luft, wie Ministeriumssprecher Nadschib Danisch sagte. Anschließend lieferten sich Bewaffnete und Polizisten Schusswechsel.

Der zweite Angriff richtete sich gegen die Polizeiwache 10 von Schar-i-Naw im Zentrum. Zwei bewaffnete Angreifer hätten versucht dort einzudringen, seien aber erschossen worden, sagte Danisch. Zwei Verletzte wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte. Ein AFP-Korrespondent sah in der Nähe ein Todesopfer auf der Straße liegen und hörte mehrere Schüsse.

Erst Anfang vergangener Woche war Kabul Schauplatz eines Doppelanschlags gewesen, bei dem mindestens 25 Menschen getötet wurden. Zu der Tat hatte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannt.

Die radikalislamischen Taliban hatten ihrerseits erst vor kurzem ihre jährliche Frühjahrsoffensive eingeleitet. Die Frühjahrsoffensive markiert normalerweise den Beginn des jährlichen Kampfgeschehens, allerdings hatten die Taliban auch im Winter ihren Kampf gegen afghanische und US-Truppen fortgesetzt. Zugleich verübten sie in Kabul eine Reihe äußerst schwerer Anschläge, bei denen hunderte Zivilisten getötet und verletzt wurden.