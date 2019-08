Video dokumentiert Vorfall

Zwei Polizisten in Hongkong wegen Misshandlung von Krankenhauspatient festgenommen

Hongkong (AFP) - In Hongkong sind zwei Polizisten festgenommen worden, weil sie einen älteren Krankenhauspatienten misshandelt haben sollen. "Es ist klar, dass die von den Polizisten begangenen Taten ungesetzlich waren", sagte Polizeisprecher John Tse am Dienstag. In Videoaufnahmen ist zu sehen, wie uniformierte Polizisten den auf einer Krankenhausliege liegenden Mann abwechselnd mit Stöcken schlagen und ihm ein Tuch auf den Mund drücken. Die Misshandlung dauerte mehrere Minuten an.

Protest gegen Polizeigewalt in Hongkong © AFP

Der Polizeisprecher kündigte eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls an. Die beiden beteiligten Polizisten seien wegen Körperverletzung festgenommen worden. Seit dem Beginn der Großkundgebungen der Demokratie-Bewegung Anfang Juni wurden in Hongkong mehr als 500 Demonstranten festgenommen. Die Polizei setzte häufig Tränengas und Gummigeschosse gegen Teilnehmer der Proteste ein.