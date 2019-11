Institut Provolo im Zuge des 2016 aufgedeckten Skandals geschlossen

Zwei Priester in Argentinien wegen Missbrauchs tauber Kinder verurteilt

Mendoza (AFP) - In Argentinien sind zwei katholische Priester wegen sexuellen Missbrauchs tauber Kinder zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Gegen den 59-jährigen Argentinier Horacio Corbacho verhängte das Gericht in Mendoza am Montag eine Haftstrafe von 45 Jahren, gegen den 83-jährigen Italiener Nicola Corradi 42 Jahre. Ihnen wird der Missbrauch von rund 20 Kindern zur Last gelegt, von denen einige noch ganz jung waren.

Protest gegen Missbrauch am Institut Provolo © AFP

Das auf die Betreuung Behinderter spezialisierte Institut Provolo in Mendoza wurde vor drei Jahren geschlossen, nachdem der Skandal aufgedeckt worden war. Der Gärtner des Instituts wurde ebenfalls wegen Vergewaltigung zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Bereits im vergangenen Jahr wurde im Zuge des Verfahrens ein früherer Messdiener zu zehn Jahren Haft verurteilt. Zwei weitere Prozesse mit rund 15 Angeklagten stehen noch aus.