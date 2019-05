Zahlreiche Polizisten erlitten ebenfalls Verletzungen

Zwei UN-Mitarbeiter bei Polizeieinsatz im Kosovo verletzt und festgenommen

Pristina (AFP) - Bei einem Polizeieinsatz im mehrheitlich von Serben bewohnten Norden des Kosovo sind zahlreiche Menschen verletzt und Dutzende weitere festgenommen worden, darunter zwei UN-Mitarbeiter. Nach Angaben des Innenministeriums in Pristina trafen die Sicherheitskräfte bei dem Einsatz gegen organisierte Kriminalität am Dienstag auf "bewaffneten Widerstand". Laut Ministerpräsident Ramush Haradinaj wurden mehrere Menschen festgenommen, darunter auch Polizisten. Ein UN-Mitarbeiter wurde inzwischen wieder freigelassen.

Ein Polizist sichert eine Straße nahe Mitrovica © AFP

Der Einsatz erfolgte in der Grenzregion zu Serbien. Nach Polizeiangaben wurden 19 Polizisten und neun weitere Menschen festgenommen. Ihnen werden unter anderem Schmuggel, organisierte Kriminalität, Bestechung und Amtsmissbrauch vorgeworfen. Sieben weitere Festnahmen betrafen demnach Menschen, die die Polizei "an der Ausübung ihrer Aufgaben gehindert" hätten.

Fünf Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt, zwei von ihnen durch Schüsse. Die anderen drei erlitten ihre Verletzungen nach Polizeiangaben, als sie Straßensperren entfernten.

Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden bei dem Polizeieinsatz auch zwei ihrer Mitarbeiter festgenommen und leicht verletzt. Sie seien "zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden", hieß es in einer Erklärung der UN-Mission im Kosovo (Unmik). Unmik-Leiter Sahir Tanin kündigte an, auf "jeglichen Schaden", der Mitarbeitern der Vereinten Nationen zugefügt werde, mit "einem Höchstmaß an diplomatischen und internationalen rechtlichen Schritten" zu reagieren.

Bei einem der beiden festgenommenen UN-Mitarbeiter soll es sich um einen Russen handeln. Kosovos Präsident Hashim Thaci warf ihm vor, er habe "als Diplomat getarnt" versucht, die Polizei an der Ausübung ihrer Pflichten zu hindern. Dabei soll er sein Auto mit UN-Kennzeichen als Teil einer Straßenblockade quergestellt haben. Beide UN-Mitarbeiter sollen beim Eintreffen der Polizei in dem Wagen gesessen haben.

Das russische Außenministerium verurteilte die Festnahme als "unerhörten Vorfall", nach Angaben der kosovarischen Behörden ist der Mann inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Im serbischen Teil der geteilten Stadt Mitrovica waren die Beamten den Angaben zufolge bei ihrem Einsatz auf "bewaffneten Widerstand" und Straßenblockaden gestoßen. Auch aus dem von Serben bewohnen Ort Zubin Potok wurden Spannungen gemeldet. Unter den Festgenommenen waren offiziellen Angaben zufolge vier ethnische Albaner sowie elf Serben und vier Bosnier.

Russland ist der Hauptverbündete des Nachbarlandes Serbien, das die Unabhängigkeit des Kosovo nicht anerkennt. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic ließ laut einem Bericht des Staatsfernsehens die Armee in Bereitschaft versetzen - ein häufiger Schritt bei Spannungen im Kosovo.

Das Kosovo hatte 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt. Anders als die meisten EU-Länder erkennt Serbien die Unabhängigkeit bis heute nicht an und betrachtet das Kosovo weiterhin als eine seiner Provinzen.