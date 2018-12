In Touristenbus zudem zwölf Verletzte durch Sprengsatz am Straßenrand

Zwei Vietnamesen bei Bombenexplosion in der Nähe der Pyramiden von Gizeh getötet

Kairo (AFP) - Bei einer Bombenexplosion in der Nähe der Pyramiden von Gizeh in Ägypten sind am Freitag zwei vietnamesische Touristen getötet worden. Ein Sprengsatz am Straßenrand habe einen Touristenbus getroffen, teilte das ägyptische Innenministerium mit. Zehn Touristen sowie der Busfahrer und der Reiseführer - beides Ägypter - seien verletzt worden. In dem Reisebus waren den Angaben zufolge insgesamt 14 vietnamesische Touristen unterwegs gewesen.

Pyramiden von Gizeh © AFP

Der selbst gebaute Sprengsatz sei in der Nähe einer Mauer im Stadtbezirk Haram platziert gewesen, teilte das Innenministerium mit. Die Sicherheitsbehörden leiteten Ermittlungen ein.

Die in der Nähe von Kairo gelegenen Pyramiden von Gizeh gehören zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Ägyptens. In der Vergangenheit waren in Ägypten wiederholt tödliche Anschläge auf Urlauber verübt worden.