Sprengsatz gegen Anti-Terror-Truppe gezündet

Zwei französische Soldaten in Mali getötet

Paris (AFP) - Im Rahmen der Anti-Terror-Mission im westafrikanischen Mali sind zwei französische Soldaten getötet worden. Der Elysée-Palast erklärte am Mittwoch, ihr gepanzertes Fahrzeug sei mit einem Sprengsatz angegriffen worden. Ein weiterer Soldat wurde demnach verletzt. Die Toten gehörten einem Regiment aus dem südfranzösischen Valence an.

Eine französische Patrouille der Operation Barkhane © AFP

Präsident Emmanuel Macron sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Frankreich leitet die Operation Barkhane gegen Dschihadisten in der Sahelzone. In Mali und anderen afrikanischen Ländern sind insgesamt 4000 französische Soldaten stationiert.

Ergänzt wird der Einsatz durch die UN-Mission Minusma und die sogenannte "G5 Sahel"-Initiative, einer gemeinsamen Anti-Terror-Truppe der fünf westafrikanischen Staaten Mali, Burkina Faso, Mauretanien, Niger und Tschad.

Für die Sahel-Truppe hatte die EU zuvor weitere 50 Millionen Euro zugesagt. Am Freitag findet dazu vor dem EU-Gipfel in Brüssel eine Konferenz statt, an der neben Macron auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teilnimmt.